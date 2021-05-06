В Японии трое детей пострадали в ДТП с автобусом

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три ребенка получили травмы в результате ДТП в городе Тиба на востоке Японии. Как в четверг сообщил телеканал NHK, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим воспитанников детского сада.

Пострадавшие дети были доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет. На месте ДТП был задержан 78-летний водитель автомобиля, который находился за рулем без водительских прав. Сотрудники японской полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В последнее время в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Согласно полицейской статистике, более половины ДТП в стране происходит по вине автомобилистов в возрасте старше 65 лет. Правительство в связи с этим призывает людей, относящихся к упомянутой категории, добровольно отказываться от прав, если они не уверены в своих силах.