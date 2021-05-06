СК возбудил уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка в оренбургском селе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при благоустройстве парка Победы в селе Пономаревка в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами СУ СК РФ по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов, представленных прокуратурой Пономаревского района, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, с октября 2018 года по октябрь 2019-го строительная компания "Стройгарант" на основании муниципальных контрактов проводила строительно-ремонтные работы по благоустройству парка Победы в поселке Пономаревка Пономаревского района. Благоустройство проводилось в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области на 2018-2022 годы", входящей в нацпроект "Жилье и городская среда".

Однако руководство строительной компании завысило количество, объем и стоимость фактически выполненных работ при благоустройстве парка, в результате чего администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет причинен имущественный ущерб в крупном размере, отметили в региональном СУ СК РФ.

Следователи изучают хозяйственную деятельность организации, связанную с производством работ по муниципальным контрактам, а также проводят следственные действия для объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.