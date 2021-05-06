Полицейские в Петербурге задержали мужчину, обокравшего 84-летнюю блокадницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге задержали жителя Петрозаводска, обокравшего 84-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Приехав в Петербург из Карелии, мужчина решил подзаработать и, представившись мастером по ремонту домофонов, обокрал 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. <…> В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего жителя Петрозаводска. У него уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина нигде не работает и проживает на денежные средства, которые ему высылает его мама", - сказано в сообщении.

3 мая в полицию обратилась 84-летняя жительница Выборгского района Петербурга, которая сообщила, что в ее квартиру на улице Шателена пришел неизвестный, который представился мастером по ремонту домофонов, убедил пожилую женщину в наличии неполадок в работе домофона и разобрал устройство, потребовав при этом оплаты за выполненный ремонт. Разобранное устройство вызвало у пенсионерки сомнения в квалификации мастера, она решила спросить совета у соседки, оставив незнакомца ненадолго одного в квартире. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил сумку женщины и выбежал из ее квартиры.

Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта, документы, удостоверение "Ветерана войны". Через какое-то время с карты женщины были списаны 60 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

В настоящее время мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.