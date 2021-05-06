В Саратовской области задержали лжегазовщиков, обманувших не менее 100 пенсионеров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пять человек, которые обманули не менее 100 пенсионеров в Саратовской области при продаже газового оборудования. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники от имени коммерческой организации предлагали людям, в основном пенсионерам, купить сигнализаторы загазованности и газовые предохранительные клапаны по завышенным ценам. При этом они сообщали, что установка оборудования является обязательной, а в случае отказа клиентам якобы грозит штраф или отключение от газоснабжения.

"Фактически же отказ от услуг и товаров, навязываемых сотрудниками фирмы, не мог повлечь негативных последствий для пользователей газа", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159). "В отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские предполагают, что от противоправных действий аферистов могли пострадать не менее 100 человек", - добавила представитель МВД.

Точное количество пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются.