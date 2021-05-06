В Тюменской области ребенок упал в яму с горящим мусором

ТЮМЕНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту получения ожогов двухлетней девочкой в результате падения в яму, в которой родители жгли мусор, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В деревне Вилижаны Тюменского района двухлетняя девочка упала в яму глубиной около полуметра, в которой родители жгли бытовой мусор. В результате ребенок получил ожоги лица, кистей рук, дыхательных путей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Московских поручил провести проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности и надлежащем исполнении родителями своих обязанностей.