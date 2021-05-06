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В Сочи загорелась кровля нежилого здания

Площадь пожара составила 200 кв. м

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Кровля нежилого неэксплуатируемого четырехэтажного здания загорелась на площади 400 кв. метров в Сочи. Об этом журналистам рассказали в четверг в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская. Установлено, что происходит горение кровли четырехэтажного нежилого неэксплуатируемого здания на площади 400 кв. м.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города сообщили, что возгорание ликвидировали. 

"Площадь пожара составила 200 кв. м., в 13:29 [объявлена] ликвидация пожара", - сказано в сообщении.

 

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