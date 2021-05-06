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Сын бывшего вице-губернатора Вологодской области объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Владимир Костыгов не погасил долг по займу размером 45 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Управление МВД Вологды объявило в розыск по уголовному делу о мошенничестве на 45 млн рублей Владимира Костыгова. Подозреваемый скрылся от следствия, сообщила в четверг пресс-служба управления.

"Управлением МВД России по городу Вологде устанавливается местонахождение Костыгова Владимира Николаевича 1975 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время Владимир Костыгов скрывается от органов предварительного следствия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в УМВД, Костыгов не исполнил долговые обязательства по займу в 45 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый не является к следователю, его местоположение неизвестно.

Региональные СМИ сообщают, что разыскиваемый является сыном бывшего вице-губернатора Вологодской области Николая Костыгова. Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил эти данные.

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