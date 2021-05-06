Бывший глава музея Северного флота выплатит 745 тыс. рублей за украденные ордена

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение о взыскании материального ущерба в размере 744,7 тыс. рублей с Валерия Чушенкова, который похитил из Военно-морского музея Северного флота Минобороны РФ ордена вице-адмирала Александра Румянцева. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по иску ФГКУКИ "Военно-морской музей Северного флота" МО РФ к Валерию Чушенкову о взыскании суммы материального ущерба в размере 744,7 рублей. В обоснование иска было указано, что в 1998 году Чушенков с использованием своего служебного положения (был тогда начальником указанного музея - прим. ТАСС), в соучастии с Б., похитил хранящиеся в музее и представляющие особую историческую ценность награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Румянцева - ордена "Адмирал Нахимов" 1-й степени и "Александр Суворов" 3 степени, в связи с чем Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере 744,7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в один из дней октября-ноября 1998 года Чушенков, проходя военную службу с гражданином Б., похитил переданные в музейный фонд ордена, подменив их заранее найденными Б. поддельными орденами. Похищенные подлинные ордена Чушенков за денежное вознаграждение передал Б., который в свою очередь продал их третьему лицу.

В соответствии с заключениями эксперта от 12 декабря 2019 года подлинный орден "Адмирал Нахимов" 1-й степени является одним из самых редких орденов СССР и относится к предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, а подлинный орден "Александр Суворов" 3 степени относится к предметам, имеющим историческую, научную, художественную или культурную ценность, критерием чего служат время его изготовления и относительная редкость к общему числу выданных таких орденов.

Военный суд взыскал с Чушенкова в доход федерального бюджета средства в размере 744,7 тыс. рублей. Также с него взыскана государственная пошлина в размере 10,6 тыс. рублей.