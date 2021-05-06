В Казани полиция задержала подозреваемого в ранении четырех человек во время драки

ТАСС, 6 мая. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении и ранении четырех человек во время драки ночью 6 мая в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

"В четверг, 6 мая, около 00:30 в отдел полиции "Сафиуллина" поступило сообщение о том, что на улице Дубравной, 29, неизвестный нанес ножевые ранения жильцам дома. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что ночью двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали пинать машины, припаркованные во дворе. Жильцы дома, услышав шум сигнализации, вышли на улицу и задержали их, потребовали вызвать на место родителей, чтобы разобраться с вопросом возмещения материального ущерба", - сообщили в пресс-службе.

Однако один из задержанных молодых людей позвонил своим друзьям, один из которых начал угрожать и во время конфликта ранил четырех жителей (1991, 1966, 1971 и 1984 г. р.).

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на территории Приволжского района. Сотрудники изъяли нож. Сейчас молодой человек 2002 года рождения находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении дела и избрании ему меры пресечения.