Расследование дела обвиняемого в перекрытии дорог на акции 23 января завершили

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование в отношении фигуранта по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции 23 января в Москве Глеба Марьясова. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

"Фигуранту дела о перекрытии дорог, секретарю красноярского отделения ЛПР Глебу Марьясову вручили обвинительное заключение. Следственные действия по его делу завершены", - сказал он. По словам Захватова, фабула обвинения состоит в том, что Глеб "руководил толпой" которая "перекрыла дорогу", чем создались "угроза жизни, здоровью граждан" и "угроза повреждения имущества физических и юридических лиц". "С нетерпением ждем начала судебных заседаний", - сказал защитник.

По версии следствия, на незаконной акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Марьясов стал первым обвиняемым по делу о перекрытии движения в ходе несанкционированной акции. Вину он не признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.