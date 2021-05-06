{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Смоленске загорелась кровля неэксплуатируемого цеха

Возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м

ТАСС, 6 мая. Возгорание кровли на площади около 1 тыс. кв. м произошло в неэксплуатируемом производственном здании в Смоленске. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На данный момент площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. Горит кровля неэксплуатируемого здания производства. В здании никого нет", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также пояснили, что здание находится на большом расстоянии от других строений, угрозы распространения огня нет. В МЧС уточнили, что на месте по повышенному номеру сложности работали спасатели Смоленского пожарного гарнизона. 

По данным МЧС, пожар локализовали. "Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, идет проливка [конструкций]. Уровень сложности пожара понижен", - сообщили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (17:38 мск) - добавлена информация о локализации пожара.

Теги
РоссияСмоленская область
Молния
Суд в Москве арестовал управляющую гостиницы, где при пожаре погибли два человека
Читать полностью