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В Буркина-Фасо боевики убили трех мирных жителей и ранили трех военнослужащих

Террористы атаковали армейский конвой, который сопровождал автоколонну с продовольствием

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере трое мирных жителей убиты и трое военнослужащих получили ранения за последние 24 часа на северо-востоке Буркина-Фасо в результате двух нападений групп боевиков. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на службы безопасности африканской страны.

"Террористы атаковали 8 мая армейский конвой, который сопровождал автоколонну с продовольствием, - заявил собеседник агентства. - Трое военнослужащих получили ранения".

В тот же день нападению боевиков подверглась деревня Тин-Акофф, трое ее жителей убиты, есть раненые и пропавшие без вести. Атака на Тин-Акофф стала второй за последние дни. Так, 7 мая группа террористов атаковала эту деревню и убила 20 гражданских лиц.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной части страны действуют две террористические группировки: "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), и "Ансар аль-Ислам".

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