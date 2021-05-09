В Уфе опрокинулась лодка с семью людьми

ТАСС, 9 мая. Лодка, в которой было семь человек, включая троих детей, перевернулась в Уфе на реке Белой. После оказания медицинской помощи один из находившихся в лодке был госпитализирован, сообщается в воскресение на сайте управления гражданской защиты Уфы.

"В 20:05 (18:50 мск), в ИДЦ г. Уфы поступила информация, что на реке Белой, в районе Северного автовокзала, перевернулась лодка с людьми. Как выяснилось, трое мужчин и женщина решили покататься на лодке и взяли с собой на водную прогулку троих детей. В какой-то момент произошло опрокидывание плавсредства, и все семеро оказались в воде", - говорится в сообщении.

О случившемся в экстренную службу сообщили горожане, отдыхавшие на берегу. Спасатели своевременно оказали помощь участникам происшествия, вытащили их на берег и передали медикам. Также в спасении принимали участие очевидцы, проплывавшие в этот момент на лодке.

После оказания первой медицинской помощи одного из взрослых участников водной прогулки госпитализировали, остальных отпустили. Обстоятельства происшествия выясняются.