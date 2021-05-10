В Японии на школьника завели дело за граффити на месте преступления 21-летней давности

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Прокуратура Токио завела дело о порче имущества на 17-летнего школьника, которого обвиняют в нанесении граффити на месте преступления, которое произошло 21 год назад. Об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что подросток нанес несколько граффити на забор и детские горки, расположенные в парке, где 21 год назад была убита семья из четырех человек. Ученик старших классов уже признал вину, объяснив поступок тем, что хотел повторить граффити, которое ранее увидел на YouTube.

Подчеркивается, что подросток, которого вычислили по расположенным поблизости камерам видеонаблюдения, выразил раскаяние и заявил, что ничего не знал о преступлении 21-летней давности.