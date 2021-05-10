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Направлявшийся в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

Пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Сухогруз "Порт Оля - 4", направлявшийся в Иран, сел на мель в Астраханской области, говорится в сообщении регионального главка МЧС в понедельник.

"В 02:15 (01:15 мск) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель сухогруз "Порт Оля - 4". Порт приписки - порт Оля, РФ. Маршрут следования: порт Оля, РФ - порт Амирабад, Исламская республика Иран", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, пострадавших, повреждений корпуса судна, загрязнения акватории нет. На борту имеется запас продовольствия. Движение судов в данном районе приостановлено, уточняется в сообщении.

"Дальнейшие мероприятия по снятию судна с мели будут спланированы после улучшения метеоусловий (в северной части Каспийского моря наблюдаются сгонные явления)", - добавляется в сообщении.

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