Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Четыре человека были задержаны в ночь на понедельник по Франции в рамках расследования убийства полицейского в Авиньоне. Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Поздравляю полицию в связи с поимкой двух подозреваемых, спустя четыре дня после ужасного убийства. Это преступление не должно остаться безнаказанным", - написал он, сопроводив свою запись ссылкой на материал телеканала BFM.

Утром, выступая в эфире этого телеканала, министр заявил о поимке четырех подозреваемых. Тем не менее он не стал отвечать на вопросы о личности задержанных, которые предстанут перед судом в понедельник. "Все имеющиеся данные позволяют нам говорить об их причастности к убийству", - заявил он, подтвердив также, что один из задержанных предположительно застрелил полицейского.

Троих подозреваемых задержали во время проверки на дороге в департаменте Гар по пути, предположительно, в Испанию. Один из них подозревается в убийстве полицейского. По данным телеканала, двое задержанных, которым по 19 и 20 лет соответственно, известны полиции по делам, связанным с наркотиками и нарушением общественного порядка. Третий задержанный - водитель автомобиля, в котором они ехали, однако на его счет никаких подробностей не уточняется.

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский. Один из молодых людей, которых патруль застал за продажей наркотиков, достал пистолет и несколько раз выстрелил в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате.

В новость были внесены изменения (10:02 мск) - уточняется число задержанных