В селе на Ставрополье произошел прорыв дамбы

СТАВРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Прорыв дамбы пруда произошел в селе Чернолесском Новоселицкого округа Ставрополья. В реке рядом с селом повысился уровень воды, угрозы подтопления нет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что 10 мая в 14:35 мск произошел прорыв дамбы пруда в северо-западной части села Чернолесского, в результате повысился уровень воды в реке Томузловке. Данная ситуация не угрожает подтоплением жилой зоны и находится на контроле администрации Новоселицкого муниципального округа. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг уровня воды в реке, уровень не является критичным", - говорится в сообщении.

На территории села Чернослесского ввели режим повышенной готовности. В здании администрации развернут оперативный штаб. "Организовано оповещение жителей о соблюдении спокойствия и мер предосторожности. Дамба пруда находится в собственности администрации села Чернолесского", - пояснили в ГУ МЧС.

Село Чернолесское находится в долине реки Томузловки в восточной части Ставрополья. Население села превышает 5 тыс. жителей.