В Петербурге возбудили дело из-за избиения ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге из-за истязания семилетней девочки. Об этом сообщили в понедельник в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, неустановленное лицо не позднее 8 мая 2021 года в квартире одного из домов, расположенных в Невском районе города, систематически наносило побои семилетней девочке, причинив ей физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

Девочка находится в больнице, получает медицинскую и психологическую помощь. Следователи разыскивают человека, избившего ребенка, выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в понедельник, девочка была найдена в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых. Прокуратура проводит проверку. "В ходе проверки особое внимание будет уделено исполнению законными представителями ребенка своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, а также соблюдению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований федерального законодательства при работе с семьей ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры.