В Самарской области на реке Сок загорелись помещения на сухогрузе

САМАРА, 10 мая. /ТАСС/. Жилые помещения загорелись на сухогрузе "Икша" на реке Сок в Самарской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 21:03 (20:03 мск) 10.05.2021 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в жилых помещениях на сухогрузном теплоходе в Красноглинском районе г. о. Самара, р. Сок. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - 1БИС", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три человека. "... было эвакуировано восемь человек. Погибших нет, пострадали три мужчины 1997, 2000 и 2002 г. р., предварительно, в результате отравления продуктами горения", - сообщается на сайте.

Источник в экстренных службах отметил, что на борту сухогруза находится порядка 13 тонн дизельного топлива. "На борту 13 тонн дизельного топлива, водоизмещение 2 800 тонн. Угрозы взрыва нет", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, объявлена ликвидация открытого горения. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В ликвидации ЧП участвуют 109 человек и 30 единиц техники. Также дополнительно задействован пожарный корабль "Смелый" и два плавсредства.

В новость внесены изменения (22:48 мск) - добавлен комментарий источника в экстренных службах.