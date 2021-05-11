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Четыре автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

В результате аварии пострадал двухлетний ребенок, на месте работают сотрудники полиции

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик, произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"Около 08:40 мск в районе 26-го км Дмитровского шоссе в сторону области произошло столкновение четырех автомобилей: грузового Mercedes, легковых Nissan, Toyota и Hyundai. В результате аварии пострадал двухлетний ребенок, находившийся в Nissan", - сказали в главке.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники полиции. По данным из открытых источников, пробка растянулась на несколько км.

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