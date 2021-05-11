В Хабаровске задержали местного жителя за пост в соцсети с оправданием терроризма

ХАБАРОВСК, 11 мая. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске задержали местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый разместил в одной из соцсетей в открытом доступе текст, в котором идеология и практика терроризма признавались правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.