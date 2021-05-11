В Петербурге задержали пенсионерку за поджог могил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали в Санкт-Петербурге 62-летнюю женщину, которую подозревают в серии поджогов надгробий на кладбище в Красносельском районе, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими Красносельского района Петербурга задержана 62-летняя петербурженка. Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла", - говорится в сообщении.

В понедельник в полиции сообщали, что 8 мая поздно вечером на кладбище в Красносельском районе обнаружили могилы со следами копоти и гари. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Как отметили в полиции, 10 мая на этом же кладбище произошел аналогичный инцидент, в результате которого было повреждено еще несколько могил.

Задержанная, по данным полиции, уже ранее была судима за мошенничество и незаконное пересечение государственной границы. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.