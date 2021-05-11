Облившим краской Генпрокуратуру запретили выходить из дома вечером и ходить на акции

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Студентке журфака МГУ Ольге Мисик и двоим ее друзьям Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову, осужденным за незаконную акцию у здания Генпрокуратуры в Москве, запрещено выходить из дома поздно вечером, менять место жительства и посещать массовые мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского районному суда Москвы.

"На основании решения 369-го мирового участка Тверского района Москвы Башаримову и Воробьевскому запрещено с 23:00 до 05:00 покидать места жительства, Мисик нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00. При этом Башаримову нельзя во время отбытия наказания переезжать из Архангельска, где он прописан, в другой город, Мисик - Воскресенск Московской области, а Воробьевскому - Москву", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что всем троим запрещено участвовать в спортивны мероприятиях, собраниях, шествиях, митингах без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

"Также необходимо уточнить, что Мисик приговорена к двум годам ограничения свободы, а не к двум годам и двум месяцам, как сообщалось ранее", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным следствия и суда, они в ночь на 8 августа 2020 года облили краской будку здания Генеральной прокуратуры и вывесили баннер оскорбительного содержания.