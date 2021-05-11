Автомобиль насмерть сбил вышедшего из рейсового автобуса ребенка в Псковской области

ПСКОВ, 11 мая. /ТАСС/. Автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, вышедшую из рейсового автобуса на трассе в Псковской области. От полученных травм ребенок умер, сообщила во вторник пресс-служба УМВД.

"Сегодня у деревни Решетино Псковского района произошло ДТП, в результате которого погиб восьмилетний ребенок. По предварительным данным, автобус, перевозивший детей, высадил школьницу, ученицу второго класса, на остановке на обочине дороги. При попытке обойти ТС сзади ребенок вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем", - отмечается в сообщении.

"Сейчас движение на участке частично перекрыто, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД. "Девочка попала под колеса автомобиля Ford под управлением водителя 1986 года рождения. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте происшествия продолжаются следственные действия", - отмечается в сообщении.

В новость внесена правка в 17:43 мск - уточняется заголовок и первый абзац.