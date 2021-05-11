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Стрельба в школе в Казани

МВД не получало сообщений о человеке с ружьем на улице перед нападением на школу в Казани

В интернете нашли видео, на котором Ильназ Галявиев идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сообщений о появлении вооруженного человека на улицах Казани перед нападением на городскую школу №175 в полицию не поступало. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального МВД.

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Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В ходе мониторинга сети интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу №175 Казани Ильназ Галявиев идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку. В ходе проведенной проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб "112" о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало", - сказали в МВД Татарстана.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, 11 мая около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. В результате девять человек погибли, 21 пострадал.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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