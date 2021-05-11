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Последнего члена ОПГ "Кузинские" из Забайкалья приговорили к 16 годам

Евгений Климов будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ЧИТА, 11 мая. /ТАСС/. Суд в Москве во вторник приговорил к 16 годам колонии строгого режима последнего участника организованной преступной группировки (ОПГ) "Кузинские" Евгения Климова за участие в убийстве конкурентов. Группировка действовала в 90-е годы в Забайкалье и Москве, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Следствием и судом установлено, что в 1993 году Климов являлся участником организованной преступной группы "Кузинские", действовавшей в Москве и Забайкальском крае. В период с 1993 по 1999 год в составе преступной группы Климов с использованием огнестрельного оружия совершил убийство шести человек - членов другой организованной преступной группы. Климову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал Марков.

В апреле лидер преступной группы Андрей Кузнецов, который руководил предприятием по грузоперевозкам на одном из вокзалов Москвы, также был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Его четверо подчиненных в декабре 2020 года получили от 11 до 14 лет. Уголовное дело в отношении Климова было выделено в отдельное производство из-за досудебного соглашения о сотрудничестве.

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РоссияЗабайкальский край
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