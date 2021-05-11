Напавший на школу в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Молодой человек, устроивший стрельбу в школе Казани, приобрел оружие в одном из магазинов столицы Республики Марий Эл - Йошкар-Оле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Оружие было куплено в Йошкар-Оле", - сказал собеседник агентства. При этом насколько законно было приобретено оружие и получены разрешительные документы, будет устанавливать следствие.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что оружие было выдано напавшему на школу на законных основаниях в соответствии с действующим законодательством.

Источник добавил, что стрелявший имел при себе большой арсенал боеприпасов. "В ходе осмотра школы, где бывший выпускник устроил стрельбу, обнаружено большое количество боеприпасов. Напавший принес их с собой. По предварительным данным, эти боеприпасы предназначены для того ружья, которое было у стрелявшего. Точно на этот вопрос ответит экспертиза", - сказал собеседник агентства.