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Пожар в нежилом здании в центре Краснодара потушили

Площадь возгорания составила 450 кв.м

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом одноэтажном здании в центре Краснодара, никто не пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду. 

"В 00:23 мск [объявлена] полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Уточняется, что в результате пожара пострадавших нет. 

Одноэтажное здание на улице Путевой в Краснодаре загорелось во вторник вечером. Уточнялось, что горит торговое помещение. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем она увеличилась до 450 кв. м. В 23:16 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

В новость внесены изменения (00:54 мск) - добавлена информация о тушении пожара.

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