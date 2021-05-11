Пожар в нежилом здании в центре Краснодара потушили

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом одноэтажном здании в центре Краснодара, никто не пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

"В 00:23 мск [объявлена] полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в результате пожара пострадавших нет.

Одноэтажное здание на улице Путевой в Краснодаре загорелось во вторник вечером. Уточнялось, что горит торговое помещение. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем она увеличилась до 450 кв. м. В 23:16 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

В новость внесены изменения (00:54 мск) - добавлена информация о тушении пожара.