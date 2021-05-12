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Пожар произошел в школе-интернате на Камчатке

В результате происшествия никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в Елизовской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на Камчатке. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Площадь, пройденная огнем, составила около 10 кв. м. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. На месте работали 35 человек и семь единиц техники, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети и персонал были оперативно эвакуированы в соседний корпус. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начала работу в Елизовском районе Камчатки в 1964 году. В ней обучаются 83 ребенка.

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