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Следователи проверяют обстоятельства гибели матроса на рыболовном судне в Охотском море

Мужчина погиб в результате попадания под движущийся канат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи на Сахалине начали проверку по поводу гибели матроса, погибшего на рыболовном судне в Охотском море в результате попадания под движущийся канат, сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ [ "Нарушение требований охраны труда"]", - рассказали в пресс-службе.

По информации следствия, при подготовке к швартовым работам матрос попал под движущийся канат и получил несовместимые с жизнью травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований охраны труда на производстве, по ее результатам решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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