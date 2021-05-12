При пожаре в частном доме в Алтайском крае погибли три человека

БАРНАУЛ, 12 мая. /ТАСС./ Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Красный Алтай Алтайского края, в результате погибли три человека. Еще три человека успели покинуть горящий дом, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в среду.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Родинском районе поступило на пульт диспетчера службы спасения от очевидца после 03:00 (23:00 мск). "Пожар был обнаружен слишком поздно, сообщение о случившемся в противопожарную службу также поступило с большим опозданием, так как на момент прибытия первого подразделения крыша частного деревянного дома горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. Три человека успели покинуть горящее строение. Около полутора часов потребовалось для ликвидации открытого горения. Под обрушившимися конструкциями обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребенка", - говорится в сообщении.

Устанавливается причина пожара.

По факту по гибели людей на пожаре следственным управлением СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). "По предварительным данным, ночью 12 мая в пристройке к частному дому, в которой находились шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли. Среди погибших девятилетний мальчик", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Там уточнили, что следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки.