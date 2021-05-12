Спасатели приостановили поиски мужчины, выпавшего из лодки на реке в Хакасии

ТАСС, 12 мая. Спасатели приостановили поиски мужчины, который выпал из лодки на реке Абакан в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Поиски приостановлены из-за высокого уровня воды в реке", - сообщил представитель ведомства, добавив, что поиски могут быть возобновлены если уровень снизится.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 7 мая двое мужчин устроили сплав по реке Абакан. Ночью один из них выпал из резиновой лодки, найти его не удалось. По информации МЧС, мужчины нарушили правила безопасности, выйдя на реку ночью без спасательных жилетов.