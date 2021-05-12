{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Москвы мужчина угрожал дочери ножом

Нарушитель в нетрезвом состоянии ударил себя в шею ножом, его госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мужчина угрожал ножом своей 17-летней дочери, после чего порезал себя в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась 17-летняя девочка с заявлением о том, что в квартире на Чесменской улице ее 42-летний отец после распития спиртного высказывал угрозы ее жизни, держа в руках нож", - сказал собеседник агентства.

После этого мужчина вышел из подъезда и ударил себя в шею ножом, он госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Теги
Россия
Власти НАО заявили, что источником загрязнения Колвы стал коллектор Ошского месторождения
В республике Коми ранее обнаружили радужную пленку на реке
Читать полностью