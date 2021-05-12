В центре Москвы мужчина угрожал дочери ножом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мужчина угрожал ножом своей 17-летней дочери, после чего порезал себя в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась 17-летняя девочка с заявлением о том, что в квартире на Чесменской улице ее 42-летний отец после распития спиртного высказывал угрозы ее жизни, держа в руках нож", - сказал собеседник агентства.

После этого мужчина вышел из подъезда и ударил себя в шею ножом, он госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Полиция проводит проверку по факту происшествия.