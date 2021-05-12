В Москве задержали двоих мужчин, стрелявших холостыми патронами из автомата Калашникова

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Двое мужчин устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе Москвы, они задержаны. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступила информация о стрельбе на улице Академика Семенова. На место незамедлительно прибыли полицейские. "В результате проверки сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия задержали двоих подозреваемых - 34-летнего и 41-летнего жителей столицы. Установлено, что задержанные из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок, произвели не менее 32 выстрелов в воздух", - сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что у задержанных изъят охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.