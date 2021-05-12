СК возбудил дело по факту смерти женщины в частной клинике в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины после лечения в одной из частных клиник на юге столицы. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, женщина 1949 года рождения с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник, где 14 апреля после проведения процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. В дальнейшем женщина была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась", - сказала Иванова.

По ее словам, "имеются основания полагать о возможном наличии дефектов при оказании медицинской помощи в частной клинике вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которые могли усугубить состояние пациента и повлечь за собой тяжкие последствия".

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть пациентки (ч. 2 ч. 1 ст. 238 УК РФ). В клинике проведен обыск и изъята необходимая медицинская документация.

В ГСУ не уточнили названия клиники, но как стало известно ТАСС, речь идет об ООО "Медицина 24/7".