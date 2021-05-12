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В КБР в селе Озрек неизвестные осквернили памятник Георгию Победоносцу

Они повалили монумент на землю и отбили часть изображения с лицом всадника

НАЛЬЧИК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту осквернения памятника Георгию Победоносцу в селении Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в республиканском следственном управлении СК.

"Согласно материалам проверки, в ночь на 12 мая неустановленные лица повалили на землю установленный в селении памятник с изображением Георгия Победоносца, после чего твердым предметом, предположительно молотком, отбили часть изображения с лицом всадника. На месте работают следователи, принимаются все меры на установление виновных лиц", - говорится в сообщении.

Проверка проводится Урванским межрайонным следственном отделом следственного управления СК РФ по КБР.

 

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