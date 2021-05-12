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В Приамурье произошла авария с участием трактора

Два человека погибли и один пострадал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая. /ТАСС/. Двое мужчин погибли и одна женщина доставлена в медицинское учреждение в результате аварии с участием трактора. Об этом сообщила в среду пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В пожарную часть поступило сообщение об аварии в районе села Лермонтовка Тамбовского района. Водитель трактора не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся", - говорится в сообщении. Из автомобиля пожарные достали троих амурчан, двое из которых к моменту прибытия были уже мертвы. Третьего пострадавшего, женщину 1985 года рождения, специалисты передали врачам скорой помощи, говорится в сообщении.

Уточняется, что съехавший с дороги трактор был сильно поврежден. Сотрудники службы пожарной безопасности задействовали погрузчик и бензорез, чтобы извлечь водителя и пассажиров.

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