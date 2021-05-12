В Москве задержали мужчину, избившего PR-директора "Спартака"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, напавшего возле кафе на востоке Москвы на PR-директора футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе произошло нападение на PR-директора "Спартака" Антона Фетисова. По предварительной информации, мужчина увидел как избивают его знакомого и вступился за него, в результате чего получил серьезные травмы. В настоящее время налетчик задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.