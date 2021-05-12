В Якутии возбудили дело о халатности после пожара, уничтожившего здание сельской школы

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по материалам проверки прокуратуры по факту пожара, который полностью уничтожил здание сельской школы в Эвено-Бытантайском районе Якутии. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Возгорание в селе Кустур произошло вечером 29 января. На момент прибытия добровольной пожарной команды кровля спортивного зала горела открытым огнем по всей площади, произошел переход огня на рядом стоящее здание школы. В результате пожара огнем было повреждено здание спортивного зала и школы по всей площади.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 29 мая 2019 года директор Кустурской средней общеобразовательной школы направила в адрес главы муниципального образования "Эвено-Бытантайский национальный улус" заявку о проведении в здании школы капитального ремонта. "В числе прочих работ в учебном заведении было необходимо демонтировать люминесцентные светильники электроосвещения в количестве 230 штук, заменив их на светодиодные, при этом замены требовала электропроводка по всему периметру здания. Однако данная заявка в надлежащем порядке не рассмотрена, деньги не выделены, и ремонт не осуществлен", - отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой. "В результате пожара здание площадью более 1 270 кв. м вместе с имуществом с общей балансовой стоимостью свыше 96 млн рублей огнем уничтожено полностью. Установлено, что причиной возникновения пожара явилось загорание горючих материалов в результате аварийного режима работы светильника с двумя люминесцентными лампами", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Как полагает следствие, произошедшее явилось следствием ненадлежащего исполнения должностными лицами муниципального образования и школы своих должностных обязанностей. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.