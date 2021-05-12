В Чечне обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили лесном массиве Ачхой-Мартановского района Республики Чечня тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщила пресс-служба 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Предположительно, предметы были скрыты преступниками в тайнике несколько лет назад", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после проведения обследования тайник был уничтожен с соблюдением необходимых мер безопасности.