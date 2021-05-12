Патрушев: спецслужбы в 2020 году предотвратили теракт в торговом центре в Мурманске

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Спецслужбы и правоохранительные органы в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске. Об этом заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"В 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа предотвращено три теракта, - указал он. - В 2020 году - предотвращен планируемый теракт в торговом центре города Мурманска".

Он обратил внимание на то, что "террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан".

"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.