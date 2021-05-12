Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Филиппинах

БАНГКОК, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в среду на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в 7 км к юго-западу от муниципалитета Карранглан с населением более 41 тыс. человек, в провинции Нуэва-Эсиха. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.