СК возбудил дело из-за перебоев с поставками льготных лекарств в Курской области

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников комитета здравоохранения Курской области, которая привела к перебоям с поставками льготных лекарств для людей с инвалидностью. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту халатных действий неустановленных лиц комитета здравоохранения Курской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники комитета, отвечающие за организацию лекарственного обеспечения, с января 2020 года по апрель 2021-го не предпринимали мер для проведения госзакупок жизненно важных лекарств. Халатность со стороны сотрудников повлекла нарушение прав людей с инвалидностью на обеспечение бесплатными лекарствами.

"Граждане не были своевременно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, что повлекло ухудшение состояния здоровья некоторых их них", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.