{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Дуров: стрелявший в Казани сделал канал в Telegram публичным за 15 минут до трагедии

По словам основателя мессенджера, на момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель
Павел Дуров Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
Описание
Павел Дуров
© Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший ученик школы № 175 в Казани, устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в Telegram за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил в среду основатель мессенджера Павел Дуров.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - написал Дуров в своем официальном канале.

По его словам, модераторы заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб. "Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - подчеркнул основатель Telegram.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 во вторник погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Нападавший был задержан.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Читать полностью