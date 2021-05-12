Защита обвиняемой в покушении на мошенничество экс-судьи из Волгограда обжаловал приговор

АСТРАХАНЬ, 12 мая /ТАСС/. Адвокат приговоренной к двум годам колонии за покушение на мошенничество бывшего председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной обжаловал приговор, сообщается на сайте Ленинского районного суда Астрахани.

21 апреля суд Астрахани приговорил Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество, которое не было доведено до конца по независящим причинам. Добрынина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

"Суд принял 12 мая жалобу к рассмотрению. Срок для представления возражений назначен на 24 мая", - говорится на сайте суда.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.