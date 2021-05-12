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Работы по восстановлению движения после схода вагонов в Карелии займут до шести часов

Задерживаются три пассажирских поезда

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Работы по восстановлению железнодорожных путей и движения после схода порожних грузовых вагонов на станции Заделье в Кондопожском районе Карелии потребуют до шести часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

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В результате схода 14 порожних грузовых вагонов на станции Заделье никто не пострадал, но в пути задерживаются три пассажирских поезда: №15 Мурманск - Москва, №91 Мурманск - Москва, №16 Москва - Мурманск.

"На восстановление путей и возобновление движения потребуется до шести часов", - сказала собеседница агентства.

Ситуацию со сходом вагонов взяли на контроль в правительстве Карелии. При Главном управлении МЧС РФ по региону создан оперативный штаб, в который также вошли представители МВД Карелии, госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Минтранса и Минздрава региона.

Проверки по факту инцидента начали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, а также в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

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