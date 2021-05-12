{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

NBC: власти США задержали подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер

В результате инцидента вечером 8 мая пострадали две женщины и ребенок

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке афроамериканец задержан в среду в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, один из очевидцев заметил 31-летнего Фарраха Мухаммада накануне в штате Северная Каролина, о чем были проинформированы правоохранительных органы. Полицейские выследили афроамериканца и задержали в среду неподалеку от города Джексонвилл (штат Флорида).

В данный момент он содержится под арестом в тюрьме округа Бредфорд. Детали предъявленных ему обвинений не известны.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 8 мая неподалеку от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы в Нью-Йорке. Пострадали две женщины и ребенок, которые, как пояснил позднее на пресс-конференции начальник управления городской полиции Дермот Ши, попали под пули случайно. Правоохранительные органы вскоре после инцидента распространили видеозапись, на которой был запечатлен подозреваемый.

Теги
СШАСтрельба в США
В Мехико начались работы по возобновлению движения на линии метро, где обрушился метромост
Пролет моста в районе станции "Оливос" на открытом участке 12-й линии обрушился 3 мая вместе со следовавшим по нему составом. В результате случившегося погибли 26 человек, десятки получили травмы
Читать полностью