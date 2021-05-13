В Хабаровске возбудили дело после падения подростка с третьего этажа заброшенного здания

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело о халатности после падения подростка с третьего этажа заброшенного здания. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в отношении должностных лиц администрации Краснофлотского района города Хабаровска, которые не приняли мер к принуждению собственника здания к надлежащей консервации объекта и ограничению допуска посторонних лиц на его территорию", - говорится в сообщении.

Накануне 13-летний подросток во время прогулки по территории заброшенного здания в Краснофлотском районе города упал с третьего этажа. Его госпитализировали.