Ущерб по делу о незаконной вырубке леса в Красноярском крае превысил 110 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Полиция установила еще троих фигурантов по делу о незаконной вырубке деревьев в Абанском районе Красноярского края. Общая сумма ущерба превысила 110 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка полиции со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В марте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников КГБУ "Абанское лесничество", а также директора ООО "Метелица", подозреваемых в незаконной вырубке 1,5 тыс. деревьев на сумму почти 8 млн рублей.

"В ходе предварительного расследования были установлены еще трое подозреваемых. Это учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Последний оказывал злоумышленникам пособнические услуги по ускорению процесса подписания фиктивных документов. В настоящее время всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день выявлено, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тыс. деревьев, а общая сумма ущерба превышает 110 млн рублей", - сообщила Волк.

Кроме того, возбуждены еще шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).