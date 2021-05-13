AFP: американский и швейцарский альпинисты погибли при восхождении на Эверест

ТАСС, 13 мая. Американский и швейцарский альпинисты погибли, совершая восхождение на гору Эверест. Об этом в четверг сообщило Agence France Presse со ссылкой на представителя непальского туроператора Seven Summit Trek Mingma Sherpa.

По данным агентства, швейцарец умер от истощения на вершине горы. Американец добрался до участка "ступень Хиллари" и погиб от истощения и офтальмии.

Глава туроператора Чханг Дава Шерпа на своей странице в Instagram выразил соболезнования семьям погибших. "Мы направили двух шерп с кислородом и припасами дополнительно, к сожалению, шерпы не смогли спасти его [швейцарского альпиниста], - написал он. - Благодаря обеспечению кислородом и дополнительной поддержке шерп он [американец] в сохранности достиг Южного седла, <...> но скоропостижно скончался".

Как уточняет агентство, погодные условия на данный момент не позволяют забрать тела со склона, чтобы вернуть их на родину.

Власти Непала в этом году отменили ограничения на восхождения на Эверест в весенний альпинистский сезон (апрель - май) и выдали 394 разрешений на покорение этого пика командами альпинистов из разных стран.